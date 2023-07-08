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السفير الامريكي في ام قيس

منذ ساعتين
السفير الامريكي في ام قيس

 

 

وطنا اليوم – قامت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية لي ساترفيلد، وسفير الولايات المتحدة في ‎#الأردن هنري ووستر، بزيارة النفق المائي الروماني الذي تم ترميمه بدعم من صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي.

ونشر السفارة الامريكية في عمان مقطع يظهر تفاصيل الزيارة واعمال الترميم التي تجري فيه .

ويُعد النفق الروماني في أم قيس أطول نفق مائي روماني في العالم، حيث يمتد إلى 170 كيلومتراً من الأردن إلى سوريا، وهي مسافة أطول من ثاني أطول نفق مائي أرضي في إيطاليا بتسع مرات


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