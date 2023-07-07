مسيرة شعبية حاشدة في وسط البلد دعماً لجنين

وطنا اليوم:نفذت الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية، الجمعة مسيرة شعبية حاشدة بوسط البلد في العاصمة عمان ، دعما لصمود أهالي مدينة جنين ومخيمها، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها.

وهتف مئات المشاركين في المسيرة التي حملت عنوان “جنين معقل الأسود” بعبارات الفخر والاعتزاز والمؤازرة للفلسطينيين بشكل عام ولأهالي جنين بشكل خاص، وسط انتهاكات الاحتلال المستمرة بحقهم.

ورفع مشاركون يافطات تدين الاعتداء على جنين، وتفتخر بصمود الفلسطينيين.

عدوان على مخيم جنين

وكان جيش الاحتلال اقتحم فجر الاثنين الماضي مخيم جنين، في أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدما مئات الجنود وموجها ضربات بمسيّرات ومستخدما جرافات عسكرية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، من جهتها إن العدوان أسفر على مخيم جنين أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا