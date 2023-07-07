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الخصاونة يعمم بتحديث منصة الربط البيني الحكومية

منذ 55 ثانية
الخصاونة يعمم بتحديث منصة الربط البيني الحكومية

وطنا اليوم:عمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بعزم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بإجراء تحديث لمنصة الربط البيني الحكومية.
وقال الخصاونة، في تعميمه، إن التحديث سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 13 تموز؛ وذلك لمدة 48 ساعة.
في حين، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحديث منصة الربط البيني الحكومي لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية ولضمان خدمة المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال على الشكل الأمثل.
وتوقع الهناندة، حدوث انقطاعات جزئية على الخدمات التي تقدم عن طريق منظومة الربط البيني الحكومي


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