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الفراية يعمم باستثناء مادة كيمائية من رقابة الأمن

منذ ساعة واحدة
الفراية يعمم باستثناء مادة كيمائية من رقابة الأمن

وطنا اليوم:عمم وزير الداخلية مازن الفراية، باستثناء مادة Hydrochloric Acid من قائمة المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الأمن العام، والتي تحتاج الى موافقة أمنية لاستيرادها لأي جهة.
وقال الفراية في تعميمه: “مدير الأمن العام أعلمني أنه اجتمعت اللجنة الدائمة لإدارة المواد الكيمائية لديهم بخصوص آلية التعامل مع المواد الخطرة في مستودعات الشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الأمن العام ودراسة إمكانية استثناء مادة (حمض الهيدروكلوريك) من قائمة المواد المشروطة لرقابة الأمن العام”.
وأضاف “خرجت اللجنة بما يلي: استثناء مادة Hydrochloric Acid من قائمة المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الامن العام والتي تحتاج الى موافقة امنية على استيرادها لأي جهة”


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