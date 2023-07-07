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المدني الديموقراطية يعلن عن تأسيس مدرسة (حزبية)

منذ 3 ساعات
المدني الديموقراطية يعلن عن تأسيس مدرسة (حزبية)

 

وطنا البوم – استكمل الحزب المدني الديمقراطي، قيد التأسيس، اليوم، انتخاب منسقين ومقررين لثلاث من لجانه المؤقتة الداخلية.
وتم انتخاب عضو اللجنة الملكية رمزي خوري منسقا والمهندس جمال الصلاح مقررا للجنة التدريب والتوجيه الحزبي المسؤولة عن التعبئة والتنظيم وتأسيس مدرسة حزبية، وانتخاب النائب الاسبق و رئيس بلدية بدر الجديدة و عضو مجلس امانه عمان الاسبق عبدالجليل الزيود منسقا والشاب رافت محمد عقاب ابو رمان مقررا للجنة الادارة المحلية وانتخاب الشابة المهندسة سوسن المطر منسقا والشاب الطالب احمد جعيتم مقررا للجنة تكنولوجيا المعلومات والتي تضم ايضا حسب معلومات مدار الساعة زيد ايمن المزاهرة الشريك بشركة STS الاقليمية.
مراقبون ينظرون الى المشروع المدني قيد التاسيس بعين من الايجابية وثبات الخطوات لبناء مؤسسة حزبية تمتلك مقومات الديمومة والاستمرارية بلون سياسي واضح المعالم. فيما أشارت مصادر داخل الحزب الى استمرار الاستقطاب النوعي لكفاءات من كافه القطاعات بالمملكة مؤمنة بمبادئ الحزب.

 


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