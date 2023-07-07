اختتام دورة القيادة الشبابية بمركز شابات أدر

وطنا اليوم – اختتمت في مركز شابات أدر، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول مهارات القيادة الشبابية، شارك فيها ٢٠ شابة من عضوات المركز.

حيث اشتملت الدورة على جلسات حوارية تناولت عناصر القيادة وأركانها والنظريات والمواقف المختصة بالمهارات القيادية وكيفية اكتساب هذه المهارات لدى الشباب واليافعين.

وعرضت المدربة إيمان الطقاطقة مفهوم القيادة وأنماطها والفروقات بين الإدارة والقيادة، مبينة أهمية إمتلاك الشباب واليافعين لمهارات القيادة، ووضحت أهم الصفات الواجب توفرها لدى القائد الناجح والمؤثر.

وبينت المتطوعة مريم الذنيبات أن الشباب بحاجة إلى تفعيل دورهم القيادي وتشجيعهم على التعامل مع مختلف المواقف التي يتعرضون لها، مما ينعكس إيجابا على قدراتهم لمواجهة الأزمات والمشكلات، وبناء الإتجاهات القيادية لديهم من خلال البرامج والورشات المتنوعة.