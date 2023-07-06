درجات حرارة ثلاثينية في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:ذكر موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية أن الأردن يبقى يومي الجمعة والسبت تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة حول مُعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من بداية تموز/ يوليو من كل عام، مع عدم وجود تغيرات ملموسة على الطقس في المملكة عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أنه من المتوقع أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق بما فيها عمان والمدن الأردنية، في حين تستمر حارة نسبياً إلى حارة في البادية ومناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات بعد الظهر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى تبلغ في أنحاء العاصمة عمان والمدن الأردنية مع ساعات العصر قُرابة 29-32 مئوية، تنخفض ليلاً إلى بداية العشرينيات مئوية مع أجواء لطيفة إلى مُعتدلة ليلاً في مُعظم المناطق.

أكد طقس العرب أن الأجواء مناسبة جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع للجلسات الخارجية والرحلات برفقة العائلة والأصدقاء، سواء في المناطق الجبلية أو في الأغوار و منطقتي البحر الميت و العقبة