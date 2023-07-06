العجارمة يوضح بشأن الطالبة التي تأخرت عن امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إن طالبة الثانوية العامة التي تأخرت عن الامتحان اليوم لمدة 5 دقائق تستطيع تقديم الامتحان خلال الدورة التكميلية القادمة.

وأضاف العجارمة، رداً على مطالب وقف قرار حرمانها، أن احترام الوقت والتعليمات هو صورة من صور الانضباط والعدالة اللذان تحرص على تطبيقهما الوزارة، داعيا الطلبة الى ان تتناسى ما حدث معها والاستعداد للامتحانات القادمة بذات العزيمة

وبين العجارمة في تصريح سابق أن وزارة التربية كانت قد أكدت في وقت سابق على ضرورة الحضور بوقت مبكر الى قاعة الامتحان ، مشيراً أن الوزارة يجب ان تطبق القوانين لضبط قاعات الامتحان .

ووفق فيديو للطالبة قالت إنها تأخرت لمدة 5 دقائق لأسباب طارئة وتم منعها من تقديم الامتحان، وبذلك تكون قد ” رسبت “

وتابعت بحرقة: أنا درست كل شي، درست مشان أمي وأبوي المتوفى، وجيت أقدم امتحان لتأمين مستقبل أهلي.

وأوضحت أنها عند وصولها لقاعة الامتحان أشار لها من كان بداخل القاعة بأنها ممنوعة من الدخول بسبب التأخير، مضيفة “انا انسانة ضاع مستقبلي مشان تاخير خمس دقايق”

وبحسب الناشطون ان الطالبة تقدم الامتحانات في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات