1000 طلب للحصول على لقب شيخ .. للقصة بقية عند الدعجة

وطنا اليوم:حصل النائب السابق هايل ودعان الدعجة على معلومة تؤكد الأحاديث عن تقديم 1000 طلب من مواطنين للحصول على لقب شيخ. وذلك في منشور له اليوم الخميس.

وأشار الدعجة إلى أن الأرقام الدائر الحديث عنها ربما تكون أكثر لكنها ليست حصيلة يوم واحد وإنما امتدت طوال 25 عاما.

وتاليا نص المنشور كاملا:

“مع كثرة التعليقات السلبية والمسيئة احيانا ، التي رافقت ما يشاع من احاديث عن وجود حوالي ١٠٠٠ طلب من مواطنين للحصول على لقب شيخ .. فقد امكنني الوصول الى معلومة تفيد بوجود مثل هذه الطلبات فعلا وباعداد ربما اكثر من ذلك .. ولكنها لم تقدم بيوم وليلة .. وانما تم تقديمها على مدى ٢٥ عاما .. وان تقديمها لا يعني الموافقة عليها .. وانما يتم دراستها من قبل جهات مختصة لمعرفة مدى استحقاق اصحابها للقب شيخ .. علما بانه قد تم رفض الكثير منها.

وما اثارة هذا الموضوع في هذه الاوقات ، الا بهدف الاساءة للمؤسسة العشائرية .. ومن قبل ما يسمى بتيارات الحداثة والمدنية ، التي تتبنى الترويج لافكار دخيلة لا تمت لمنظومتنا الاخلاقية والقيمية والدينية بصلة .. وكأني بها بهذا الفكر الدخيل المنحل الذي تسعى لترويجه ، انما تستهدف اضعاف جبهتنا الداخلية من خلال سلخ مجتمعنا الاردني عن هويته وخصوصيته وتاريخه وقيمه واخلاقه .. من خلال استهدافها لموروثنا العشائري الذي نعتز ونفتخر به ، والذي يجسد عامل امن واستقرار لبلدنا .. والزج بافكارها الدخيلة واخلاقها المنحلة في مجتمعنا الاردني الاصيل ، الذي تنحدر شجرة نسب قيادته الهاشمية من سلالة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم”