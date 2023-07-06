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حفاظاً على كرامة الامتحان .. التربية تدرس نقل 5 قاعات ثانوية عامة

منذ ساعة واحدة
حفاظاً على كرامة الامتحان .. التربية تدرس نقل 5 قاعات ثانوية عامة

وطنا اليوم:صرح مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم بأن الوزارة تدرس نقل خمس قاعات ثانوية عامة، بسبب المناداة على الطلاب من الخارج بالسماعات.
ويأتي هذا التدارس، وفق المصدر الرفيع، حفاظاً على كرامة الامتحان وقيمته وتحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأشاد المصدر بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام وكوادرها لحماية مراكز الامتحان.
وعدّد المصدر القاعات التي تحدث فيها مناداة بالسماعات، وهي:
– الحسينية الأساسية المختلطة (المزار الجنوبي)
– جعفر الطيار (المزار الجنوبي)
– الحسينية (البادية الجنوبية)
– زين الشرف (الطفيلة)
– يرقا الثانوية المختلطة (السلط)


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