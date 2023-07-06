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خمس دقائق تحرم طالبة أردنية من تقديم امتحان التوجيهي

منذ ساعة واحدة
خمس دقائق تحرم طالبة أردنية من تقديم امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:تسبب تأخير 5 دقائق بحرمان الطالبة الأردنية هبة سليمان من التقدم لثاني امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، اليوم الخميس.
وقالت الطالبة هبة عبر مقطع فيديو أن سبب تأخرها هو المواصلات، مضيفة انها خرجت إلى الشارع للوصول إلى المدرسة منذ الساعة التاسعة صباحا، غير أنها لم تجد وسيلة نقل تقلها إلى قاعة الامتحان ما تسبب بتأخيرها.
وتابعت بحرقة: أنا درست كل شي، درست مشان أمي وأبوي المتوفى، وجيت أقدم امتحان لتأمين مستقبل أهلي.
وأوضحت أنها عند وصولها لقاعة الامتحان أشار لها من كان بداخل القاعة بأنها ممنوعة من الدخول بسبب التأخير، مضيفة “انا انسانة ضاع مستقبلي مشان تاخير خمس دقايق”


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