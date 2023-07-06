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الإعلان عن آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:أعلن صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن طرح الأراضي ضمن مشروع أراضي عين ارباط / طبربور (المرحلة الثانية) وعلى النحو التالي:

– البدء باستلام طلبات الشراء من الضباط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/7/9 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2023/7/27.

– يشترط أن يكون الضابط غير مستفيد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية سابقا.ً

– أن لا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم تاريخ 31/7/2005 وسيتم التخصيص حسب الاقدمية.

– للمزيد من المعلومات يرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم 0775702311


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