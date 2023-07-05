الشبول: مؤتمر اليونيسكو فرصة مهمة لعرض تجربة المملكة الإعلامية

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأربعاء، إن مؤتمر “اليونيسكو” الدولي بمناسبة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، هو فرصة مهمة للأردن، حيث سيتم عرض تجربة المملكة الإعلامية.

وأضاف الشبول أن منهج التربية الإعلامية سيدخل في المناهج الدراسية العام المقبل لعدة صفوف دراسية، كما سيشمل باقي الصفوف في السنوات المقبلة، كما أن لدى معهد الإعلام الأردني تجربة جيدة.

وأشار إلى أن تجربة الأردن في التربية الإعلامية ممتازة على مستوى المنطقة.

وبين أن مواجهة فضاء المعلومات المفتوح الذي لا حدود له، جزء أساسي منه هو التربية الإعلامية للتركيز على الأطفال والفئات الناشئة لتوضيح المخاطر السلبية للنشر ضدهم.

وتابع أن أكثر من 800 شخص من دول العالم سيحضرون المؤتمر، حيث سيكون هناك شخصيات على مستوى العالم ومختصون ومسؤولون كبار.

وأضاف أن المؤتمر سيصدر عنه “بيان عمّان” الذي يتضمن أبرز المداولات التي تمت في المؤتمر.

وعن اللجنة التنظيمية التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها، بيّن أنها ستكون برئاسته، وستضم عدة وزارات ومؤسسات عامة.

وأوضح أن اللجنة مفوضة بتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية الخاصة بالتنظيم وتنسيق المحتوى والفعاليات والبرامج والمشاركين في المؤتمر.

ولفت إلى أن اليونسكو تقيم هذا المؤتمر سنويا للاهتمام بالدراية الإعلامية والموضوع الذي أصبح محل اهتمام عالمي بسبب انتشار وسائل الاتصال.

وأوضح أن المجتمعات العالمية أصبحت بخطر بسبب الانتشار المعلوماتي الذي لا يميز بين فئات المجتمع وسلبياته تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات.

وكان مجلس الوزراء في جلسته وافق، في 9 أيار الماضي، على استضافة الأردن لمؤتمر اليونيسكو “الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وأجندة الشباب” في تشرين الأول المقبل بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي.

وكان الشبول قد قال في 23 أيار الماضي، إن وزارة الاتصال بدأت بعملية التحضير الفعلية لمؤتمر “اليونسكو” الذي يستضيفه الأردن.