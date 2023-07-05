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#عاجل التربية تعلن تعديل موعد فتح قاعات التوجيهي

منذ 4 ثواني
#عاجل التربية تعلن تعديل موعد فتح قاعات التوجيهي

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على رؤساء قاعات الامتحان ومنسقي المراكز الامتحانية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بفتح قاعات الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.
ووفق كتاب الأربعاء، طلبت الوزارة منهم إدخال مشتركي الثانوية العامة إلى قاعات الامتحان فور وصولهم إلى المراكز الامتحانية تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة.
وكانت وزارة التربية والتعليم حددت الساعة العاشرة صباحا موعدا لبدء الجلسة الأولى لامتحانات التوجيهي، والساعة الواحدة ظهرا موعدا لبدء الجلسة الثانية


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