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تشكيل المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج

منذ ساعة واحدة
تشكيل المجلس الأعلى للمركز الوطني للمناهج

 

وطنا اليوم بناء على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، وافق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تشكيل المجلس الأعلى للمركز من التالية أسماؤهم: الدكتور إبراهيم بدران، والدكتورة رويدة المعايطة، وسماحة الشيخ عبدالكريم خصاونة، والدكتور يوسف السوالمة، والدكتور محمد الزيود، والدكتور صالح الرواضية، وأدما الزريقات.
وينص نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة 2017 وتعديلاته، على عضوية وزير التربية والتعليم في المجلس الأعلى للمركز، ويكون المدير التنفيذي أمين سر المجلس الأعلى.


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