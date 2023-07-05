البيئة تطلق مشروعا لإيجاد وظائف خضراء مستدامة

وطنا اليوم:أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مشروعا لإيجاد وظائف خضراء مستدامة للاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال الاقتصاد الأخضر في الأردن.

وجاء إطلاق المشروع، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار أميركي، بالتعاون مع السفارة الكورية، وبمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، وتنفيذ المعهد العالمي للنمو الأخضر.

وحضر إطلاق المشروع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، والسفير الكوري الجنوبي في المملكة كيم دونج جي، ومدير المكتب المحلي للوكالة الكورية للتعاون الدولي سيو دونغسونغ، والممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر كريستوف أسيكوت، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة.

ويركز المشروع على تعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب الأردنيين واللاجئين في الاقتصاد الأخضر ، لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانيات عالية لإيجاد وظائف مناسبة لتعزيز النمو المستدام.

ولفت الردايدة في كلمة له ، إلى ما تواجهه المملكة من تحديات بيئية كبيرة، بما في ذلك تغير المناخ، والتصحر ، وندرة المياه، التي تهدد الموارد الطبيعية للبلاد، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن معدل البطالة المرتفع والفقر، لا سيما بين الشباب والنساء واللاجئين ، يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن تعزيز ريادة الأعمال الخضراء وإيجاد وظائف خضراء يعد نهجاً مبتكراً لمواجهة تحدي البطالة، وللمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، لتحقيق إمكانات الاقتصاد الأخضر.

وقال إن تزويد اللاجئين والمجتمعات المضيفة بالمهارات والمعارف والموارد اللازمة لبدء أعمالهم الخضراء الخاصة، و العثور على وظائف لائقة في الاقتصاد الأخضر ، أمر ضروري لضمان وصول الفئات الأكثر ضعفا ًوتهميشاً لهذه الفرص.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر في الأردن 2021-2025، ويدعم رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق النمو الأخضر وخططه التنفيذية، من خلال تقديم فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز المهارات الخضراء للباحثين عن عمل، ودعم التحول الأخضر للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد الردايدة، أن كل ما تم إنجازه بالقطاع البيئي والاقتصاد الأخضر تحديدا، يأتي بفضل التوجيهات الملكية السامية التي توجت بإطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني ، خلال مشاركته أعمال قمة شرم الشيخ COP- 27 ، المبادرة العالمية ( متلازمة المناخ – اللاجئين)، والتي لاقت استحسانا واهتماما كبيرا من الدول المشاركة كافة وضرورة دعمها.

من جانبه، أكد السفير الكوري، التزام بلاده بالاستدامة العالمية وإيجاد فرص العمل الخضراء، وتسليط الضوء على التوافق الإستراتيجي لهذا المشروع مع سياسة الحكومة، ما يعكس التزام المشروع بمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.

من جهته أكد دونغسونغ، التزام الوكالة الكورية بالمساهمة في إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء في الأردن، وتعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب الأردنيين واللاجئين في الإقتصاد الأخضر.

بدوره، بين أسيكوت، أن المشروع سيسهم في الدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في سوق العمل الأردني بالتركيز على اللاجئين والشباب والنساء بشكل خاص، وإنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء في الأردن