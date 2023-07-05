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اخر قرارات رئاسة الوزراء

منذ 4 ثواني
اخر قرارات رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.
ويأتي مشروع التَّعديل على النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (هـ) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنته من حكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم غير الأردنيَّة ومعادلة الشِّهادات الصَّادرة عنها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023م؛ وذلك لغايات استحداث وحدات إداريَّة جديدة، وتعديل مستويات وحدات قائمة وتغيير ارتباطاتها وفقاً لواقع العمل الحالي الفعلي، وبما يضمن حُسن سير العمل.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تنظيميَّة برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول؛ لاستضافة المملكة لمؤتمر اليونيسكو الدولي بمناسبة الأسبوع العالمي للدِّراية الإعلاميَّة والمعلوماتيَّة، وتفويض اللَّجنة بتشكيل فرق العمل واللِّجان الفرعيَّة الخاصَّة بالتَّنظيم وتنسيق المحتوى والفعاليَّات والبرامج والمشاركين في المؤتمر


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