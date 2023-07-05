فتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز منعة الاردن وتحسين ادارة مخاطر الكوارث والازمات

وطنا اليوم – افتتحت اليوم الأربعاء ورشة عمل ينظمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تحت عنوان تعزيز منعة الأردن وتحسين إدارة مخاطر الكوارث والأزمات، وذلك في إطار التعاون المستمر والمتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2022-2030.

أضاف السيد إدوار جاي، رئيس الشؤون الدبلوماسية، سفارة سويسرا في الأردن والعراق، “أن وكالة التعاون والتنمية السويسرية تعزز نهجًا متكاملًا لإدارة مخاطر الكوارث، يركز على المراحل التي تحدث قبل وأثناء وبعد الكوارث الطبيعية: الوقاية والإدارة والتعافي. نحن سعداء بمواصلة الشراكة القوية التي بدأناها منذ أكثر من عقد من الزمان مع حكومة الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

من قبلها أضافت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة رنده أبو الحسُن أن، “إننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نسعد دائما بالعمل وبناء شراكات مع مؤسساتنا الوطنية مثل المركز الوطني للأمن وادارة الازمات والوزارات المعنية وقطاع الجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأجندة العالمية 2030 و أهداف التنمية المستدامة (SDGs)والتي تبناها الاردن وعمل على ادارجها ضمن خططه وبرامجه مثل رؤية الاردن 2025 وخطة التحديث الإقتصادي والتي تحتوي في مضمونها مفهوم زيادة المنعة والحد من مخاطر الكوارث.

واستعرض نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي إجراءات تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال جهود المركز في تنسيق الجهود الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها بما يضمن تعزيز مفهوم “المِنعة” من خلال متابعة الخطط التنفيذية المنبثقة عنها، حيث قال: ” نؤمن بالمركز بالاستراتيجيات الوطنية إذا كانت مقترنة بخطط تنفيذية وفق جدول زمني واضح المعالم والاهداف، حيث أن وجود استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث ٢٠٢٢-٢٠٣٠ بهذه الصيغة القابلة للتطبيق وبمعايير قياس الأداء المُحكّمة عالمياً هو إنجاز يجب البناء عليه والاستمرار في متابعته”

وعقدت هذه الورشة بمشاركة ما يزيد عن 65 مؤسسة تمثل القوات المسلحة والأجهزة الأمينة والوزارات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

تأتي هذه الورشة لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين فرق العمل المشاركة في مجال إدارة مخاطر الكوارث والأزمات لضمان تنفيذ الاستراتيجية بناءاً على صياغة واعداد الخطط التنفيذية المعنية بها.