مخيم جنين يقرع أجراس الإنذار في عمان

وطنا اليوم:هنأ حزب جبهة العمل الاسلامي أكبر أحزاب المعارضة الاردنية الشعب الفلسطيني بإنتصار المقاومة عبر رد العدوان على مخيم جنين واعتبر في بيان له ما جرى في المخيم صفعة على وجه الاحتلال وتأكيد على التمسك الشعبي بالمقاومة.

وكان حزب الجبهة أول حزب سياسي في البلاد يصدر بيانا يهنيء فيه المقاومة الباسلة برد العدوان في الوقت الذي إرتفعت فيه بوضوح في عمق الشارع الاردني أسهم فصائل المقاومة الفلسطينية بالتوازي مع تراجع كبير في شعبية السلطة الفلسطينية وجملة نقدية بخصوص الحكومة الاردنية حول خياراتها في ضوء الوقائع على الأرض.

وشخص بيان حزب جبهة العمل ما جرى في جنين مؤخرا باعتباره نقطة فاصلة في تاريخ الصراع بعدما اخفق في اقتحام المخيم رغم حشد الجنود والآليات والطائرات.

وإعتبر الحزب في رسالة سياسية للداخل الاردني ان اليد العليا اليوم للمقاومة في معادلة الصراع وصناعة معادلة ردع جديدة وتوجيه صفعة للمهرولين نحو التطبيع الأمر الذي يثبت تمسك الشعب الاردني بخيار المقاومة.

ووقعت أكثر من 300 شخصية اردنية في الاثناء على بيان جديد صدر الثلاثاء يدعم خيارات الشعب الفلسطيني وحقوقه مؤكدة بان الشعب الاردني الى جانب شقيقه الفلسطيني.

وتضمن البيان للشخصيات الوطنية وبإسم العشرات منها اشارة مباشرة الى ما حصل في مخيم جنين وتأكيد على وحدة الاردنيين في الداخل في مواجهة أطماع وطموحات اليمين الاسرائيلي مع شجب إنتهاكات وخروقات وإعتداءات الجيش الاسرائيلي والمطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال.

وتضمن البيان التنديد بالآلة الاسرائيلية العسكري التي تنفلت بوحشية تجاه الشعب الأسير معتبرا بان الفئة الحاكمة المتطرفة في البيان تؤسس لمقدمة تفتح جحيم الترانسفير والتهجير.

واعتبر البيان الذي دعا له العين والوزير محمد داودية الى ان لا تترك اسرائيل مطمئنة للإفلات الدائم من العقاب.

وتضمنت قوائم الموقعين على البيان اسماء العشرات من اعضاء مجلس الاعيان مجلس الملك والوزراء السابقين والنواب الحالين اضافة الى العشرات من رموز العشائر الاردنية والاعلاميين والاكاديميين والنشطاء والنقباء وقادة العمل الشعبي والنقابي.

ورصد تفاعل شعبي أردني غير مسبوق مع المقاومة في جنين والاحداث التي تطورت مؤخرا في هذا السياق، وطالب البيان حكومة الاردن ولأول مرة بإعادة النظر في العلاقة الجامدة مع إسرائيل بشكل يتناسب مع تصعيدها وعدوانها الوحشي والمنهجي والذي يؤسس مقدمة لتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يهدد في الصميم الأمن الوطني الاردني مع توجيه التحية للملك على مواقفه الراسخة والشجاعة .

وتميز بيان الشخصيات المشار اليه بان العشرات من الشخصيات التي تحمل ألقابا وظيفية رسمية هذه الايام وفي السابق وقعت عليه في إطار التدحرج وتفاعل متسارع لإنعكاسات ما حصل في مخيم جنين على المشهد الداخلي الاردني خصوصا في الجزئية المرتبطة بالتحريك الديمغرافي وإخراج أهالي المخيم من داخله الامر الذي قرع كل أجراس الإنذار في عمان