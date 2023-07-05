تشكيلات وتنقلات واسعة في الداخلية – أسماء

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية التالية في وزارة الداخلية وذلك اعتباراً من تاريخ 6/7/2023 ، وذلك لاعتبارات إدارية ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل ،
-نقل مساعد محافظ عجلون السيد هاشم العبداللات نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون .
-نقل متصرف لواء القصر السيد احمد الفاعوري مساعداً لمحافظ الزرقاء .
-نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد خلف بني خالد متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء .
-نقل متصرف لواء المزار الجنوبي السيد احمد السحيم نائباً لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق .
-نقل متصرف لواء الجيزة السيد محمد ابو تايه نائباً لمحافظ مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا .
-نقل متصرف لواء الرصيفة السيد محي الدين العدوان نائباً لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك .
-نقل متصرف لواء الحسينية السيد عصمت القرالة متصرفاً للواء القصر / محافظة الكرك .
-نقل مساعد محافظ البلقاء السيد ناصر الجريان متصرفاً للواء الحسينية / محافظة معان .
-نقل مساعد محافظ جرش السيد محمد العوامرة نائباً لمحافظ جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش .
-نقل متصرف لواء الرمثا السيد طايل المجالي نائباً لمحافظ العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان .
-نقل مساعد محافظ معان السيد رعد ابو الغنم متصرفاً للواء البادية الشمالية / محافظة المفرق .
-نقل متصرف لواء البادية الشمالية السيد وائل طبيشات متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان .
-نقل متصرف لواء البتراء السيد بندر الزبن متصرفاً للواء الهاشمية / محافظة الزرقاء .
-نقل متصرف لواء الكورة السيد بكر الخنان متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد .
-نقل مساعد محافظ العاصمة السيد فواز الخريشا متصرفاً للواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك .
-نقل مساعد محافظ عجلون السيد باسم الخلايلة متصرفاً للواء الكورة / محافظة اربد .
-نقل مساعد محافظ معان السيد جبريل الشراتحه نائباً لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة .
-تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون .
-تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة / محافظة العاصمة .
-تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة .
-نقل مساعد متصرف لواء ماركا السيد حامد الفرعين مدير لقضاء ام البساتين / محافظة العاصمة .
-نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة السيد فراس العوضات مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة