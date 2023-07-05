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تشكيلات وتنقلات واسعة في الداخلية – أسماء

منذ ساعة واحدة
تشكيلات وتنقلات واسعة في الداخلية – أسماء

وطنا اليوم:قرر ‏وزير الداخلية مازن الفراية إجراء التشكيلات الإدارية التالية ‏في وزارة الداخلية وذلك اعتباراً من تاريخ 6/7/2023 ، وذلك لاعتبارات إدارية ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل ،

‏-‏نقل مساعد محافظ عجلون السيد هاشم العبداللات نائباً ‏لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون .‏
‏-‏نقل متصرف لواء القصر السيد احمد الفاعوري مساعداً ‏لمحافظ الزرقاء .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد خلف بني خالد متصرفاً ‏للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء .‏
‏-‏نقل متصرف لواء المزار الجنوبي السيد احمد السحيم نائباً ‏لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الجيزة السيد محمد ابو تايه نائباً لمحافظ ‏مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الرصيفة السيد محي الدين العدوان نائباً ‏لمحافظ الكرك ومتصرفاً للواء قصبة الكرك .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الحسينية السيد عصمت القرالة متصرفاً ‏للواء القصر / محافظة الكرك .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ البلقاء السيد ناصر الجريان متصرفاً ‏للواء الحسينية / محافظة معان .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ جرش السيد محمد العوامرة نائباً لمحافظ ‏جرش ومتصرفاً للواء قصبة جرش .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الرمثا السيد طايل المجالي نائباً لمحافظ ‏العاصمة ومتصرفاً للواء قصبة عمان .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ معان السيد رعد ابو الغنم متصرفاً للواء ‏البادية الشمالية / محافظة المفرق .‏
‏-‏نقل متصرف لواء البادية الشمالية السيد وائل طبيشات ‏متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان .‏
‏-‏نقل متصرف لواء البتراء السيد بندر الزبن متصرفاً للواء ‏الهاشمية / محافظة الزرقاء .‏
‏-‏نقل متصرف لواء الكورة السيد بكر الخنان متصرفاً للواء ‏الرمثا / محافظة اربد .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ العاصمة السيد فواز الخريشا متصرفاً ‏للواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ عجلون السيد باسم الخلايلة متصرفاً ‏للواء الكورة / محافظة اربد .‏
‏-‏نقل مساعد محافظ معان السيد جبريل الشراتحه نائباً ‏لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة .‏
‏-‏تعيين المتصرف رضا الغياث مساعداً لمحافظ عجلون .‏
‏-‏تعيين المتصرف ناصر القعيسي متصرفاً للواء الجيزة / ‏محافظة العاصمة .‏
‏-‏تعيين المتصرف عبد الله الطورة مساعداً لمحافظ العقبة .‏
‏-‏نقل مساعد متصرف لواء ماركا السيد حامد الفرعين ‏مدير لقضاء ام البساتين / محافظة العاصمة .‏
‏-‏نقل مساعد متصرف لواء قصبة العقبة السيد فراس العوضات ‏مديراً لقضاء الديسة / محافظة العقبة


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