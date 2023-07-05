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الضمان: وسائل التبليغ إلكترونية وسرية لهؤلاء

منذ ثانيتين
الضمان: وسائل التبليغ إلكترونية وسرية لهؤلاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن بعض أصحاب العمل يرفضون انتساب موظفيهم ضمن نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤسسة أتاحت وسائل التبليغ الإلكترونية السرية، حيث يتم إرسال فرق تفتيشية إلى المنشآت لتثبيت اشتراك العاملين بصورة رجعية، وفقًا للإطار القانوني.
وأوضح القضاة، أنه لا يمكن شمول العاملين في مؤسسة غير مسجلة تجاريًا ولا تحمل ترخيصًا مهنيًا.
وأضاف القضاة أن شمول العاملين بالضمان الاجتماعي بصورة رجعية يكبد صاحب العمل غرامات وفوائد إضافية، دون تحميل العاملين تكاليف مترتبة على الشمول الرجعي كعقوبات.
وأوضح القضاة أن الاشتراك الاختياري متاح للأردنيين أوالمغتربين أوالعاملين في القطاعات غير المنظمة، للاستفادة من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة المتعلقة بالرواتب التقاعدية المستقبلية.
وأشار القضاة إلى أن نسبة 59% من القوة العاملة في الأردن تعمل في القطاعات غير المنظمة، وفقًا لتقديرات، ويبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي مليون و508 ألف مشترك، من بينهم حوالي 92,743 مشتركًا بصورة اختيارية.


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