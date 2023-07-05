إغلاق السير أعلى جسر ماركا من عمان باتجاه الرصيفة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إنه جرى إغلاق السير أعلى جسر ماركا للسير القادم من عمان باتجاه الرصيفة وتحويله إلى المسرب المقابل ليصبح باتجاهين لأغراض الصيانة.

وأشار مندوب إدارة السير، إلى أنه تم عمل اجراءات مرورية فورية برفع عدد من المعيقات المرورية قبل بدء الذروة الصباحية من مركبات متعطلة على مسرب من الطريق، لافتاً بأن كافة الطرق سالكة دون أي عوائق تذكر.

ودعا أهالي طلبة الثانوية العامة المتواجدين أمام المدارس خلال فترة الإمتحانات بتجنب الوقوف المزدوج والعشوائي والإبتعاد عن التجمعات والتعاون مع رقباء السير المتواجدين أمام المدارس لتجنب الإزدحامات المرورية.

أكد مندوبو الإدارات المرورية على أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ (بسبب تجاوز السرعة المقررة أو الانشغال بمشتتات الإنتباه) والدوران الخاطئ في منتصف الشارع العام (في غير الأماكن المسموح بها) أبرز المخالفات التي تسببت بحوادث ونتج عنها إصابات بشرية يوم أمس