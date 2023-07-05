بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إغلاق السير أعلى جسر ماركا من عمان باتجاه الرصيفة

منذ ساعتين
إغلاق السير أعلى جسر ماركا من عمان باتجاه الرصيفة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إنه جرى إغلاق السير أعلى جسر ماركا للسير القادم من عمان باتجاه الرصيفة وتحويله إلى المسرب المقابل ليصبح باتجاهين لأغراض الصيانة.
وأشار مندوب إدارة السير، إلى أنه تم عمل اجراءات مرورية فورية برفع عدد من المعيقات المرورية قبل بدء الذروة الصباحية من مركبات متعطلة على مسرب من الطريق، لافتاً بأن كافة الطرق سالكة دون أي عوائق تذكر.
ودعا أهالي طلبة الثانوية العامة المتواجدين أمام المدارس خلال فترة الإمتحانات بتجنب الوقوف المزدوج والعشوائي والإبتعاد عن التجمعات والتعاون مع رقباء السير المتواجدين أمام المدارس لتجنب الإزدحامات المرورية.
أكد مندوبو الإدارات المرورية على أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ (بسبب تجاوز السرعة المقررة أو الانشغال بمشتتات الإنتباه) والدوران الخاطئ في منتصف الشارع العام (في غير الأماكن المسموح بها) أبرز المخالفات التي تسببت بحوادث ونتج عنها إصابات بشرية يوم أمس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:51

نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بسبب ارتفاع أسعارها

11:46

الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة البينية وإقامة مناطق لوجستية

11:14

الجامعة الألمانية الأردنية وتحديث برامجها نافذة المستقبل نحو مواكبة التحوّل الرقمي المتسارع وتحقيق متطلبات السوق المحلّي والألماني‎

11:06

مستشفى البشير ينفي إنتشار بكتيريا (الكليبسيلا) بين أطفال الخداج

10:59

الضمان: وسائل التبليغ إلكترونية وسرية لهؤلاء

10:47

تجار: 30% تراجع الطلب على المواد الغذائية

10:37

شراكة استراتيجية بين UWallet وجامعة البترا لبناء وتعزيز قدرات الطلاب

10:19

عطاء لتركيب 1200 سخان شمسي لمساكن الأسر الفقيرة

10:12

بعد بيان السعودية لإيران.. تداول مقاطع فيديو سابقة للملك فهد عن الكويت

09:56

مصادر: الدعم السريع تحاصر البشير و3 من كبار قادة نظامه

09:46

وفيات الأربعاء 5-7-2023

09:32

بايدن يندد بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة

وفيات
وفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023