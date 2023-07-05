الميثاق: إسرائيل تشكل تهديداً للأمن الإقليمي

وطنا اليوم:وصف الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني العملية العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدينة جنين و مخيمها من تشريدٍ و قتلٍ و سفكٍ للدماء والتي ذهب ضحيتها عشرات المصابين و الشهداء بأنها أعمال بربرية و متغطرسة وتشكل خروجاً عن القوانين والتشريعات الدولية ذات العلاقة بإحتلال الأراضي الفلسطينية.

و طالب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور حميد البطاينة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي و كافة دول العالم المحبة للسلام بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الدموية السافرة والمستمرة ودعاها لتحمل عواقبها و التي لن تقود إلا لمزيدٍ من العنف و العنف المضاد في فلسطين و تهدد استقرار المنطقة و التي تنذر بعودة دوامة الصراع من جديد.

و أكد حزب الميثاق الوطني و لجنة الشؤون السياسية و البرلمانية وقوفه بحزم خلف الموقف الأردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بإنهاء الاحتلال و إحلال السلام بإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل و وقف كافة الأعمال العدائية و غير الأخلاقية في جنين و محيطها والتي تسعى حكومة اليمين المتطرف من خلالها إلى تشديد قبضتها الأمنية على الأراضي الفلسطينية و الشعب الفلسطيني و الأماكن المقدسة