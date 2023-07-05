مشهد مهيب لقمر الغزال في سماء الاردن

وطنا اليوم – شاهد الاردنيون قمر الغزال في سماء الاردن حيث قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي: إن قمر تموز العملاق والذي ويسمى في ثقافة سكان أمريكيا الاصلين بقمر الغزال العملاق بسبب نمو قرون الغزلان الذكور في هذا الوقت من السنة.

وأضاف أن اليوم يكون الأقرب الى الارض بحوالي 22 ألف كم من القمر البدر العادي، حيث يبتعد عنا مسافة 362 الف كم تقريبا، ويسطع اكثر من البدر العادي ب 16% وهو اول قمر عملاق في هذه السنة.

وأشار إلى أن قمر الغزال كان بدرا كاملا في الحضيض الساعة 2:38م من يوم الاثنين 2 تموز، مبينا أنه لا يمكن مشاهدته من الأردن في هذا الوقت بسبب وجوده تحت الأفق، حيث يشرق على سماء المملكة ويشرق القمر الساعة 8:13 م بتوقيت الأردن ويغرب الساعة 5 صباحا، ويتحرك على مدار منخفض مقترنا مع برج القوس (الرامي). ويمكن مشاهدة هذا القمر خلال الأيام القليلة القادمة لكن بسطوع اقل نسبيا.