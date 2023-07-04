بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

محافظة : صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث

منذ 3 ثواني
محافظة : صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة إن صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث، مؤكدا استعداد الوزارة وجاهزيتها للامتحانات.
وأضاف محافظة، الثلاثاء أن الامتحانات ليست تعجيزية، متوقعا صدور نتائج الثانوية العامة بحدود منتصف أب/اغسطس المقبل.
وبين أن المباحث الدراسية في الخطة المطوّرة للصفين 11 و12، تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله الأقرب للتخصص، الذي سيدرسه الطالب في الجامعة.
وفيما يتعلق بمرحلة امتحان الدراسة الثانوية العامة، أوضح المحافظة أن الامتحان سيعقد على سنتين، إذ سيتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.
وأشار محافظة إلى أن وزارة التربية تبحث إمكانية حوسبة امتحان التوجيهي، مضيفا إلى أن هناك عطاء في هذا الخصوص.
وبين أن وحدة القبول الموحد، تسهل على الطلبة انتقاء التخصصات والجامعات التي يرغب بها الطلبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

بيان ملتقى ابناء الكرك الثقافي عمان

20:46

بن غفير يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين : احملوا السلاح

20:43

توق يبحث مع السفير الكوري عددا من القضايا الأكاديمية

20:37

مطالب بتأسيس هيئة تطوير عقاري في الأردن

20:29

رغم الأعباء الإضافية.. الأردن يحرص على العودة الطوعية للاجئين

20:21

نادي الرمثا: الاتحاد وعد بتطبيق الفار في الدوري

19:58

الجيش المصري يصدر بيانًا بشأن عملية الدهس المروعة في القاهرة

19:37

التربية تثير الجدل حول السؤال رقم 30 في امتحان الدين

19:30

توقعات بوصول 10 ملايين سائح أجنبي إلى أوزبكستان بحلول نهاية العام

19:23

إسقاط طائرة للجيش السوداني بمواجهات في الخرطوم

19:14

#عاجل شخصيات أردنية تطالب بإعادة النظر بالعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي (أسماء)

19:06

وزارء يحاورون عددا من طلبة جامعة لايدن الهولندية

وفيات
وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني