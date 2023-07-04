محافظة : صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة إن صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث، مؤكدا استعداد الوزارة وجاهزيتها للامتحانات.

وأضاف محافظة، الثلاثاء أن الامتحانات ليست تعجيزية، متوقعا صدور نتائج الثانوية العامة بحدود منتصف أب/اغسطس المقبل.

وبين أن المباحث الدراسية في الخطة المطوّرة للصفين 11 و12، تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله الأقرب للتخصص، الذي سيدرسه الطالب في الجامعة.

وفيما يتعلق بمرحلة امتحان الدراسة الثانوية العامة، أوضح المحافظة أن الامتحان سيعقد على سنتين، إذ سيتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.

وأشار محافظة إلى أن وزارة التربية تبحث إمكانية حوسبة امتحان التوجيهي، مضيفا إلى أن هناك عطاء في هذا الخصوص.

وبين أن وحدة القبول الموحد، تسهل على الطلبة انتقاء التخصصات والجامعات التي يرغب بها الطلبة