وطنا اليوم – نشر بيان ملتقى ابناء الكرك الثقافي عمان بيانا استنكر فيه العلمية الاسرائيلية في جنين وجاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

من ينتصر لجنين و أهلها

جنين الصامده تتعرض للدمار بإيدي العصابه الصهيونيه الغاشمه و لا يوقفها أحد برغم الإستنكار و الشجب العالمي و هذا ما تعودنا عليه من دولة الصهاينة.

نامل أن تتحرك الحكــومات العربية تحــركا فعليا على أرض الواقع و تستعمـل كـل ما لها من عـلاقات لإيقاف حمام دم جنين العرب و العروبه و لا تكتفـي بالشجب و الإستنكــار، و أمـا مـن لديها تمثيـلا دبلوماسيا مع العدو الصهيوني فواجب عليها طرد ممثلي هذه البعثات الدبلوماسية مـن أراضيها و عـدم السماح لهـم بالعـودة أبـدا لأنهـم ليسـوا أصحاب عهــد و ميثاق.

و نـهيب بالبـرلمانات العــربية التـي تمثـل الشعــوب لتضغـط عـلى حكــوماتهـا لكي تغيــر لغــة الخطاب الدبلوماسي من الشجب و الإستنكــار الى لغـة التهديد و الوعيد و المقاطعة السياسية و التجاريه لكل من يدعم دولة الإحتلال.

و إلى من إنشغل بأمور خارجة عن إرادة و رغبة شعوبها و نسوا و تناسـوا العــزة و الكــرامة في نصرة القدس و الشعب الفلسطيني الجبــار الــذي يقــدم كل يوم شهداء تزغرد لهم أمهاتهم و بناتهم عند مواراتهم الثرى، اصحوا و كفاكم إنشغلتم بامور خارج الاوطان و نسيتم القضيه المركزية الأولى لنا كعرب نسيتم فلسطين و أهلها.

الشعب العرب أين أنتم مما يجري؟ أين انتم من سفك للدماء الفلسطينية الزكيه؟

نسيتم تضحيات أهل غزة و الآن جنين و نابلس و من قبل شعفاط في القدس أين أصواتكم؟ أين احتجاجاتكم؟ إلى مكتى ستبقون صامتون؟.

أما أنتم أيهــا الأهــل و الأحباب في كـل فلسطين العــربية يا من تخلى عنكم كـل فاقـد للشرف و ألكرامة من ملاك الفنادق و الكازينوهات و خلان المومسات فإننا نحن أخوانكم و أهلكم في الأردن و من أبناء ملتقى الكرك ألتي منها سار صلاح الدين و صار الفتح و التحرير سوف نكون معكم بالدعم المعنوي و الحضور و الجهاد إن وجدنا لذلك طريقا او باب.

نرجوكم أن تسامحونا لتقصيرنا و لعـدم قدرتنا على الإنضمام إليكم و لكن و يعلم الله أن قلوبنـا معكم و دعائنا لله بأن يثبتكم و ينصركم على العدو الغاشم لا يفارق قلوبنا و ألسنتنا.

أللهم أنصر عبادك في فلسطين عبادك المناضلين القابضين على الجمر و الطالبين رضوانك و الشهادة في سبيلك أللهم آمين يا رب العالمين

عاشت فلسطين حرة عربية و قدسنا عاصمتها و الجنة للشهداء الاكرم منا جميعا.