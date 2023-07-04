التربية تثير الجدل حول السؤال رقم 30 في امتحان الدين

وطنا اليوم:توالت ردود فعل طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) بفروعها الاكاديمية والمهنية ، حول صحة السؤال رقم 30 في امتحان التربية الإسلامية الذي تقدم له الطلبة صباح اليوم الثلاثاء ، فيما قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية ان الوزارة ستصدر توضيحا حول ذلك.

وبين معلمون لمادة التربية الإسلامية أن إجابة السؤال الذي نصه “الآية الكريمة التي تؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم” لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها” لجريمة القتل في قصة ابني آدم. تحتمل الإجابة (أ) في قوله تعالى “فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. والإجابة” (د) “إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار”.

من جهته كشف مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم ، أن اللجان المتخصصة في اعتماد الإجابات النموذجية لكافة أسئلة المبحث ستجتمع الأربعاء، مشيرا إلى أن سياسة التربية المتبعة هي عدم نشر الإجابات.

ورجح أن اللبس في السؤال غير مبرر والإجابة واحدة، مضيفا أن الوزارة ستخرج بإيضاح بعد اللبس الكبير حول السؤال