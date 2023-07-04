بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي وأردوغان يبحثان التعاون والقضايا الاقليمية وحل الازمات

منذ 34 ثانية
الصفدي وأردوغان يبحثان التعاون والقضايا الاقليمية وحل الازمات

وطنا اليوم:استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أنقرة.
ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا الشقيقة.
وبعث الرئيس أردوغان تحياته إلى جلالته وأكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:32

نائب السفير العراقي بالأردن يشيد بجامعة فيلادلفيا

15:28

مناقشة مشروع تخرج تصميم منتجع عين الموصل العلاجي في جامعة فيلادلفيا

15:21

توجيهي الأردن .. زغاريت وكراسي الرحلات على أبواب المدارس

15:08

السجن 6 سنوات لشخص سرق 37 رأس أغنام في الرمثا

14:45

47.5 % نسبة ملكية غير الأردنيين بشركات بورصة عمّان

14:34

الأردني الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم لموظفيه

14:31

تفاصيل عملية تل ابيب

14:29

البستنجي: قطع غيار السيارات الكهربائية الأرخص في السوق

14:28

“حماس” و”الجهاد” تشيدان بعملية “تل أبيب”: رد أولي على جرائم الاحتلال بجنين

14:23

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

14:16

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

13:48

هجوم في قلب تل أبيب 10 اصابات 3 بحالة حرجة

وفيات

وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني