الصفدي وأردوغان يبحثان التعاون والقضايا الاقليمية وحل الازمات

وطنا اليوم:استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أنقرة.

ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا الشقيقة.

وبعث الرئيس أردوغان تحياته إلى جلالته وأكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار