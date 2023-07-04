الصفدي يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

وطنا اليوم:دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن العدوان على جنين تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، أن العلاقات الأردنية مع تركيا مهمة وذات أثر إيجابي على المصالح المشتركة وتنعكس على المنطقة برمتها، والأردن ماض بالخطوات العملية التي تسهم بتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات

وأشار الصفدي أن اللقاء جاء لبحث السبل التي نستطيع بها أن نبني على العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع الأردن وتركيا والارتقاء بهذه العلاقات إلى المستويات التي تريدها قيادة البلدين.

ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس رجب طيب إردوغان بتوليه فترة رئاسية جديدة والتهاني لوزير الخارجية التركي بتولي مهامه والتطلع إلى العمل معا للبناء على ما يجمعنا من علاقات أخوية تاريخية مهمة.

وأجرى الصفدي وفيدان، مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية.

وتأتي المحادثات، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، لبحث دعم قضايا إقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار.