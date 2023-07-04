22 % من البالغين بالأردن يعانون من ارتفاع الضغط

وطنا اليوم:كشفت الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030، أن أكثر من خمس من البالغين في الأردن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وبنسبة 22.1%، وفقا لنتائج المسح الوطني التدريجي لعام 2019 والذي تم إجراؤه لجميع السكان الأردنيين والسوريين البالغين 69-18 سنة.

وأوضحت الاستراتيجية التي نشرت مؤخراً، أن ما يقرب من نصف البالغين بنسبة 48% من الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم (سواء كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يتناولون حاليا الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم) لا يتناولون الأدوية، وأكثر من ثلثهم بنسبة 38% لم يتم تشخيصهم سابقا بارتفاع ضغط الدم.

الاستراتيجية أشارت إلى وجود ارتفاع في معدل انتشار العديد من الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، بما في ذلك؛ ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر والكوليسترول في الدم.

بالنسبة للبالغين، كان معدل انتشار ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أو الذين يتناولون أدوية السكري 7.9% ويعاني خمس البالغين في الفئة العمرية 45-69 سنة بنسبة 20.5% من مرض السكري.

وفي الوقت نفسه، يعاني عشر البالغين من ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي بنسبة 11.3%، مع معدلات انتشار أعلى بين النساء تصل إلى 28.1% في الفئة العمرية بين 45-69 سنة.

وكان معدل انتشار الكوليسترول الكلي المرتفع جدًا 1.7% ومرة أخرى كان الانتشار أعلى لدى النساء منه لدى الرجال، مع الأخذ في الاعتبار أولئك الذين يتناولون أدوية لزيادة الكوليسترول، فإن 17.7% من البالغين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول (ارتفاع الكوليسترول الكلي أو يتلقون العلاج حاليا لارتفاع الكوليسترول).

وما يقرب من ربع السكان 24% الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، لديهم نسبة خطورة عالية (30% أو أكثر) للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال الـ 10 سنوات القادمة أو يعانون حاليا من مشاكل قلبية ووعائية، بحسب الاستراتيجية