وزير التربية: البدء بتصحيح امتحان التوجيهي أولا بأول

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إن نحو 145458 طالبا وطالبة، تقدموا اليوم لامتحان التربية الإسلامية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.

وأضاف محافظة، في تصريحات صحفية، لدى زيارته إحدى قاعات امتحان التوجيهي، أن سير امتحان التوجيهي في أولى جلساته، يسر كما هو مخطط له، دون أي عوائق.

وبين أن عملية تصحيح امتحان التوجيهي ستبدأ مباشرة بعد الامتحان الأول، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت.

وأشار إلى أن الأسئلة تراعي مستويات الطلبة كافة.

وعقدت اليوم الثلاثاء أولى جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، بمشاركة 189.410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يتقدم للامتحان في جلسته الأولى في مبحث التربية الإسلامية 145458 مشتركًا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لكافة فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم بواقع 55142 للفرع العلمي، و73069 للفرع الأدبي، و135 للفرع الشرعي، و5576 للفرع الصناعي، و7096 لفرع الاقتصاد المنزلي، و3156 للفرع الزراعي، و1284 للفرع الفندقي.

ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة لكل مديرية، فيما يشرف على مراقبة الامتحان ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة.

وكانت وزارة التربية أنهت استعداداتها لعقد الامتحان، ووجهت القائمين عليه للتعامل مع الطلبة بروح أبوية، وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم بكل سهولة ويسر.

وأكدت الوزارة أنها راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى قاعات الامتحان في الطابق الأرضي في كل مركز، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة