الحزب المدني الديمقراطي الأردني يدين عدوان الإحتلال على جنين ومخيّمها

وطنا اليوم – أدان الحزب المدني الديمقراطي بشدة الحملة الدموية التي يشنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعدوان على مدينة جنين ومخيمها، ويستنكر بشدة الاستهداف الجوي والقصف الذي يستهدف بيوت الفلسطينيين وتنفيذ مجازر جماعية ضد الأهالي والمدنيين الأبرياء تلك الحملة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وأكد الحزب أن هدف هذه الحملة الوحشية هو كسر إرادة جنين ومخيمها وتدمير المقاومة والإرادة الصامدة التي تتجسد فيهما أمام الإحتلال وجرائمه اليومية والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني معتبراً أن الحملة الدموية دليلاً قاطعاً على وحشية دولة الإحتلال الصهيوني العنصري الذي يرتكب تلك الجرائم البشعة ويهدف التصعيد الخطير الذي يشنه الإحتلال إلى تحقيق مطالب الأصوات المتطرفة على حساب تصعيد المواجهة وإرتكاب المزيد من الجرائم وسفك دماء الفلسطينين .

وأكد الحزب أنه بالرغم من المجازر المستمرة التي يرتكبها الإحتلال بحق جنين وأهاليها كما في مختلف مناطق الضفة الغربية، فإن جنين ستبقى صامدة وعصية على الكسر فقد أثبت التاريخ ذلك كما سيستمر الحاضر في تأكيده والتجربة خير برهان والنصر سيكون في النهاية للفلسطينين، وعلى الرغم من إرتكاب الإحتلال مجازر جماعية وحرب مفتوحة ضد الأهالي والمدنيين إلا أنه سيواجه فشلاً ذريعاً في مواجهة الصمود والمقاومة، وما حققته هذه الحرب حتى تاريخه سوى إعطاء المقاومة شرعية ونهج حياة.

وأكد الحزب المدني الديمقراطي أهمية إستمرار الجهود الدولية لوقف هذا العدوان الغاشم وحماية المدنيين، وتحقيق الإستقرار في المنطقة كما يرى أن التعاون والتضامن والعلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين هي أساس حيوي لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة، وسيبذل الحزب قصارى جهده لتعزيز تلك العلاقة ودعم قضية الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة.

وأكد الحزب المدني الديمقراطي تأكيده ضرورة إنهاء هذه الحملة العسكرية ووقف الإعتداء والتصعيد العسكري ويدعو إلى العمل نحو إيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والحياة الكريمة، كما يحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين ووقف ماكينة القتل الصهيونية، من أجل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.