اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات

وطنا اليوم:اتفق الأردن وسوريا، الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وسيكون الاجتماع الأول لها في عمّان.

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة سانا، بحث الجانبان ملف عودة اللاجئين السوريين، والعلاقات الثنائية بين الأردن وسورية.

وعرض الصفدي آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين، والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة.

وأكد الصفدي دعم الأردن للاستقرار في سورية واستعداده للعمل مع النظام السوري في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين، وتسهم في عودة اللاجئين السوريين، ومشيراً إلى أن التدرج في معالجة آثار الأزمة في سورية هو الخيار الأكثر واقعيةً وفائدةً.

من جانبه، شدد الأسد على أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للنظام، مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكل أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، مجدداً التأكيد على أن ملف اللاجئين مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل من الأشكال

وعقد الصفدي ونظيره السوري فيصل المقداد محادثات موسعة تناولت عديد قضايا ثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية.

واتفق الجانبان على تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان. كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين المعنيين في قطاعات المياه والزراعة والنقل والطاقة.

واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع لجنة الاتصال العربية الذي من المتوقع عقده الشهر القادم.