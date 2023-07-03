الحزب المدني الديمقراطي الاردني يدين عدوان الإحتلال على جنين ومخيّمها

وطنا اليوم:أدان الحزب المدني الديمقراطي بشدة الحملة الدموية التي يشنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعدوان على مدينة جنين ومخيمها، ويستنكر بشدة الاستهداف الجوي والقصف الذي يستهدف بيوت الفلسطينيين وتنفيذ مجازر جماعية ضد الأهالي والمدنيين الأبرياء تلك الحملة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى ويؤكّد الحزب إن هدف هذه الحملة الوحشية هو كسر إرادة جنين ومخيمها وتدمير المقاومة والإرادة الصامدة التي تتجسد فيهما أمام الاحتلال وجرائمه اليومية والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

يعتبر الحزب المدني الديمقراطي تلك الحملة الدموية دليلاً قاطعًا على وحشية دولة الاحتلال الصهيوني العنصري الذي يرتكب تلك الجرائم البشعة ويهدف التصعيد الخطير الذي يشنه الاحتلال إلى تحقيق مطالب الأصوات المتطرفة على حساب تصعيد المواجهة وارتكاب المزيد من الجرائم وسفك دماء الفلسطينين .

وبالرغم من المجازر المستمرة التي يرتكبها الإحتلال بحق جنين وأهاليها كما في مختلف مناطق الضفة الغربية، فإن الحزب المدني الديمقراطي يؤكد على أن جنين ستبقى صامدة وعصية على الكسر فقد أثبت التاريخ ذلك كما سيستمر الحاضر في تأكيده والتجربة خير برهان والنصر سيكون في النهاية للفلسطينين، وعلى الرغم من ارتكاب الإحتلال مجازر جماعية وحرب مفتوحة ضد الأهالي والمدنيين إلا أنه سيواجه فشلاً ذريعًا في مواجهة الصمود والمقاومة، وما حققته هذه الحرب حتى تاريخه سوى اعطاء المقاومة شرعية ونهج حياة .

يؤكد الحزب المدني الديمقراطي على أهمية استمرار الجهود الدولية لوقف هذا العدوان الغاشم وحماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما يرى أن التعاون والتضامن والعلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين هي أساس حيوي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وسيبذل الحزب قصارى جهده لتعزيز تلك العلاقة ودعم قضية الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة.

وفي الختام، يجدد الحزب المدني الديمقراطي التأكيد على ضرورة إنهاء هذه الحملة العسكرية ووقف الإعتداء والتصعيد العسكري ويدعو إلى العمل نحو إيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة والحياة الكريمة، كما يحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الفلسطينيين ووقف ماكينة القتل الصهيونية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.