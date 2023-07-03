الحكومة تدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، خلال فترات ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.

وبحسب دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن الاستخدام الأمثل للطاقة يمكننا من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الأجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.

ودعا الدليل إلى إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل، وسد الثقوب بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط، وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

وأشار إلى ضرورة إسدال الستائر للنوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل جهاز التبريد، وتركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج، لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتنظيف فلتر أجهزة التكييف، حيث يصعب مرور الهواء عبر فلاتر غير نظيفة، وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك، إلى جانب التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

ولفت إلى ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 24 مئوية، وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح، إذ أن ضبط درجة حرارة المكيف لدرجات حرارة أقل من درجة الحرارة المريحة سيزيد من استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 5 بالمئة لكل درجة.

وشدد الدليل على أهمية اختيار القدرة المناسبة لجهاز التكييف المناسب للمساحة المراد تبريدها وتظليل المكيف من الخارج إن أمكن والذي يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة وعند شراء مكيف جديد يفضل أن يكون بناء على كفاءته في استهلاك الطاقة والبحث عن المكيفات التي تحمل ملصق الطاقة