بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

منظمة لايف توزع اكثر من 50 اضحية في عيد الاضحى المبارك

منذ ساعتين
منظمة لايف توزع اكثر من 50 اضحية في عيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم – وزعت منظمة لايف للاغاثة والتنمية اكثر من خمسين اضحية في عدة مناطق من محافظات المملكة على الاسر الفقيرة العفيفة ضمن مشروعها لهذا العام .
واكدت مديرة مكتب منظمة لايف في الاردن السيدة ندى هارون ان هذا المشروع هو احدى نشاطات المنظمة التي تقوم بها منذ عام 2003 بشكل دوري ، مستندة في ذلك على قاعدة بيانات تم جمعها ودراستها لتلك الاسر .
وقامت المنظمة من خلال فريقها التطوعي التوزيع في عدة مناطق من المحافظات التالية :-
(محافظة مادبا ، محافظة اربد ، ومحافظة البلقاء) مع مراعاة كمية الحصة بما يتناسب مع عدد افراد الاسرة .
كما واشارت هارون الى ان منظمة لايف هي منظمة دولية منتشرة على اكثر من 40 دولة حول العالم ومصادر تمويلها هي التبرعات ، ولايف الاردن هو احدى مكاتب المنظمة التي تقوم بعدة نشاطات خيرية دائمة وموسمية على سبيل المثال لا الحصر كفالات الايتام وطرود الخير والحقائب المدرسية وتوزيع السماعات الطبية .

received 1420126668836100 - وطنا نيوزreceived 3364355740541902 - وطنا نيوزreceived 3492080447703798 - وطنا نيوزreceived 810585113718369 - وطنا نيوزreceived 742669817658486 - وطنا نيوزreceived 593001319648511 - وطنا نيوزreceived 290731820036745 - وطنا نيوزreceived 280514527851385 - وطنا نيوزreceived 279278744771502 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:24

احتجاجات فرنسا.. الخسائر 55 مليون يورو والشعب يؤيد الطوارئ

20:20

وفاة عشرينية بحادث دهس في المقابلين

19:58

متابعة لزيارة الملك للرصيفة.. العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات اللواء

19:51

دراسة: 25% من الاسر في اربد تعتمد على تشغيل الاطفال

19:31

اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات

19:25

قوات الاحتلال تدمر شبكات الكهرباء والمياه في مخيم جنين

19:16

البيت الأبيض: ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

19:08

بتنسيق أردني – فلسطيني – مصري.. اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الثلاثاء

19:05

الحزب المدني الديمقراطي الاردني يدين عدوان الإحتلال على جنين ومخيّمها

19:02

الحكومة تدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة

18:02

د.الحوراني يرعى حفل مركز الارتباط العالمي في عمان الأهلية بإنجاز التصنيف

17:07

فوربس: الفوسفات الأردنية في المركز الثامن بين اقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الاوسط لعام 2023

وفيات

وفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة الله