منظمة لايف توزع اكثر من 50 اضحية في عيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم – وزعت منظمة لايف للاغاثة والتنمية اكثر من خمسين اضحية في عدة مناطق من محافظات المملكة على الاسر الفقيرة العفيفة ضمن مشروعها لهذا العام .

واكدت مديرة مكتب منظمة لايف في الاردن السيدة ندى هارون ان هذا المشروع هو احدى نشاطات المنظمة التي تقوم بها منذ عام 2003 بشكل دوري ، مستندة في ذلك على قاعدة بيانات تم جمعها ودراستها لتلك الاسر .

وقامت المنظمة من خلال فريقها التطوعي التوزيع في عدة مناطق من المحافظات التالية :-

(محافظة مادبا ، محافظة اربد ، ومحافظة البلقاء) مع مراعاة كمية الحصة بما يتناسب مع عدد افراد الاسرة .

كما واشارت هارون الى ان منظمة لايف هي منظمة دولية منتشرة على اكثر من 40 دولة حول العالم ومصادر تمويلها هي التبرعات ، ولايف الاردن هو احدى مكاتب المنظمة التي تقوم بعدة نشاطات خيرية دائمة وموسمية على سبيل المثال لا الحصر كفالات الايتام وطرود الخير والحقائب المدرسية وتوزيع السماعات الطبية .