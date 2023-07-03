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تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

منذ ساعة واحدة
تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 04/07/2023 وكما يلي :

تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :

– رضى حسين علي الغياث

– داوود مدالله غافل الثبيتات .

– فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة

– زيد غازي علي الهباهبه

– ناصر عايش عوض القعيسي

– فايزة محمد فلاح الحجايا

– عبد الله قاسم محمود كريشان

– بلال عايد مصلح الرفايعة

– صالح محمود محمد الكيلاني

– عبد الله داود علي الطوره

– فراس سامي علي الخصاونة

كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم :

– علي عيسى حسن العمري.

– هيفاء محمد عتيق العطون.

– عباس محمود حماد الموانيس


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