تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

وطنا اليوم:قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات إدارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 04/07/2023 وكما يلي :
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :
– رضى حسين علي الغياث
– داوود مدالله غافل الثبيتات .
– فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة
– زيد غازي علي الهباهبه
– ناصر عايش عوض القعيسي
– فايزة محمد فلاح الحجايا
– عبد الله قاسم محمود كريشان
– بلال عايد مصلح الرفايعة
– صالح محمود محمد الكيلاني
– عبد الله داود علي الطوره
– فراس سامي علي الخصاونة
كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم :
– علي عيسى حسن العمري.
– هيفاء محمد عتيق العطون.
– عباس محمود حماد الموانيس