كنانة: عدم جدية الطلبة المُعيدين دفعت الوزارة لتعديل تعليمات التوجيهي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن التعليمات المعدلة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لسنة 2023 والتي تضمنت إلغاء مواد والاستعاضة عنها بأخرى، جاءت بناء على ملاحظات الوزارة خلال الدورات الماضية.

وأكد كنانة عبر التلفزيون الأردني أن الهدف من التعليمات المعدلة للطلبة تحت بند رفع المعدل أن يختار الطالب المادة بعناية ويكون جادا في اختيار المادة التي ينوي رفع المعدل من خلالها، إذ لوحظ خلال الدورات السابقة عدم جدية الطلاب مما كلف الوزارة مجهودا وعبئا إضافيا.

وأوضح أن التعليمات أسهمت في تقليل أعداد الطلاب المتقدمين لأغراض رفع المعدل، إذ قل عدد الطلبة بحدود 5000 طالب عن الدورات السابقة.

ولفت إلى أن الطالب الذي لم يتقدم إلى الامتحان بعد التسجيل، ستحتسب له العلامة الأولى.

وألغت التعليمات المعدلة نص الفقرة د من المادة 9 التي تنص على “من يحمل جواز سفر أردني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى 3 سنوات دراسية بعد إنهائه بنجاح مرحلة التعليم الأساسي (أو ما يعادلها)”، وتمت الاستعاضة عنها ب “من يحمل جواز سفر أردني أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى 3 سنوات دراسية بعد إنهائه الصف العاشر الأساسي (أو ما يعادله) بنجاح أو أنهى الصف العاشر الأساسي (أو ما يعادله) بنجاح شريطة ألا يقل عمره عن (21) عاما”.

كما ألغت التعليمات المعدلة نص الفقرة ب من المادة 10 التي تنص “أن يكون التقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج الامتحان العام ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج والكتب المدرسية وتعتمد طبعات الكتب المدرسية المعتمدة للأعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية للامتحان العام لعام 2020 والامتحان التكميلي (علما بأن إدارة المناهج والكتب المدرسية نشرت الطبعات المعتمدة المذكورة أعلاه لامتحان الثانوية العامة على موقعها الرسمي).

وألغت التعليمات الجديدة، نص الفقرة أ من المادة 15 التي تنص علي” يسمح للمشترك أن يعيد مبحثا أو أكثر لغاية رفع المجموع العام وتحسب له العلامة الأعلى في أي مبحث أعاده، وفي حال إعادته يصدر له كشف علامات بالمجموع الجديد، وحصول المشترك على كشف العلامات الجديد لا يلغي كشف العلامات السابق أيا كانت النتيجة “.

وتمت الاستعاضة عنها ب” غايات أحكام هذه الفقرة من هذه المادة تعني عبارة (مشترك رفع المجموع العام) المشترك الذي يتقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام لغايات رفع المجموع العام وحقق وفقا لكشف العلامات علامة (50 %) فأكثر من العلامة الكلية لكل مبحث من المباحث جميعها المطلوبة في المسار ومعدل مئوي لا يقل عن (60 %):-

1- يسمح للمشترك أن يعيد مبحثا أو أكثر وتحسب له العلامة الأعلى في أي مبحث أعاده، باستثناء مشترك رفع المجموع العام تحسب له العلامة الأحدث.

2- يصدر للمشترك ومشترك رفع المجموع العام كشف علامات بالمجموع العام الجديد، والحصول على كشف العلامات بالمجموع العام الجديد لا يلغي كشف العلامات بالمجموع العام السابق أيا كانت النتيجة “