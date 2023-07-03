ثلث سكان المملكة لا يحملون الجنسية الأردنية

وطنا اليوم – كشف المجلس الاعلى للسكان أن حجم السكان الحالي في الاردن بلغ في منتصف العام الحالي 2023 ،(11.4) مليون نسمة على الاقل، مشيرا الى ان ثلثهم لا يحملون الجنسية الاردنية.

وقال المجلس، في مؤتمر عقده اليوم الاثنين، إن حجم المواليد المسجلين من 2021 إلى 2022 بلغ نحو 2.68 مليون مولود بمتوسط سنوي حوالي 200 ألف مولود (مليون وربع مولود كل ست سنوات).

ووبين المجلس في تقريره (الأردن ديمغرافيا-أحدث المؤشرات)، ان نصف سكان الاردن دون 22 سنة، لذا ستستمر الزيادة السريعة في:

– عدد الأسر والمساكن الجديدة وفي الاحتياجات من المياه وغيرها من الاحتياجات الاساسية

– عدد الداخلين الى سن العمل

– عدد المتعطلين من الشبان والشابات

– عدد الفتيات في سن الزواج والانجاب، يبلغ عددهن الآن 2.79 في الاعمار 15-49 سنة، وكل 100 سيدة يخرجن من سن الانجاب بوصولهن الى سن 50-54 سنة يقابلهن دخول 275 فتاة الى سن الانجاب بوصولهن الى سن 15-19 سنة.

– عدد المواليد

– عدد السائقين والمركبات وازمة المرور

– عدد المسنين 60 زائد سنة 613 ألفاً، 65 زائد سنة 417 ألفاً

وتحدث التقرير عن التوزيع الجغرافي للسكان، منوها بانه غير متوازن وضار بالبيئة والاقتصاد الريفي والامن الغذائي ومكلف ماليا واداريا، حيث 8 بالمائة من السكان يسكنون في النصف الجنوبي من المملكة بمحافظاته الاربع، بينما يسكن 92 بالمائة في النصف الشمالي.

وأشار تقرير المجلس الاعلى للسكان أن ثلاثة ارباع السكان يسكنون في 3 محافظات هي عمان، اربد والزرقاء وتاتي محافظة المفرق في المرتبة الرابعة وهي المحافظة الاعلى في نسبة (وليس عدد) اللاجئين السوريين بين سكانها.