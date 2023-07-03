وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، 7 منشآت غذائية مخالفة، لوجود سلبيات حرجة، خلال عطلة عيد الأضحى.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه جرى إيقاف 39 منشأة أخرى عن العمل، فيما وجهت إشعار سلبيات لـ445 منشأة.
وأضافت أن كوادرها الرقابية أجرت 653 جولة تفتيش في فروعها المنتشرة بالمحافظات كافة، في عطلة العيد.
مدير عام المؤسسة نزار مهيدات قال من جانبه، إن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال عيد الأضحى نحو 4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة.
وأضاف مهيدات، أن الكوادر أتلفت أيضا نحو 330 لترا من المواد الغذائية السائلة، كما حجزت 90 طنا من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.
وأوضح أنه جرى سحب عدد من العينات من الوجبات والأغذية المتداولة، لغايات فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأشار مهيدات إلى أن كوادر المؤسسة في أقسام الرقابة الصحية في المراكز الجمركية، أنجزت نحو 180 بيانا جمركيا خاصا بالمواد الغذائية المستوردة، بعد الكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة.
الغذاء والدواء: إغلاق 7 منشآت وإيقاف 39 عن العمل في عطلة العيد
وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، 7 منشآت غذائية مخالفة، لوجود سلبيات حرجة، خلال عطلة عيد الأضحى.