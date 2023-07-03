الغذاء والدواء: ‎إغلاق 7 منشآت وإيقاف 39 عن العمل في عطلة العيد

وطنا اليوم:أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، 7 منشآت ‏غذائية مخالفة، لوجود سلبيات حرجة، خلال عطلة عيد الأضحى.‏

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه جرى إيقاف 39 منشأة أخرى عن العمل، فيما وجهت إشعار ‏سلبيات لـ445 منشأة.‏

وأضافت أن كوادرها الرقابية أجرت 653 جولة تفتيش في فروعها المنتشرة بالمحافظات كافة، ‏في عطلة العيد.‏

مدير عام المؤسسة نزار مهيدات قال من جانبه، إن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال عيد ‏الأضحى نحو 4 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف ‏صحية سيئة.‏

وأضاف مهيدات، أن الكوادر أتلفت أيضا نحو 330 لترا من المواد الغذائية السائلة، كما حجزت ‏‏90 طنا من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.‏

وأوضح أنه جرى سحب عدد من العينات من الوجبات والأغذية المتداولة، لغايات فحص ‏صلاحيتها للاستهلاك البشري.‏

وأشار مهيدات إلى أن كوادر المؤسسة في أقسام الرقابة الصحية في المراكز الجمركية، أنجزت ‏نحو 180 بيانا جمركيا خاصا بالمواد الغذائية المستوردة، بعد الكشف على الإرساليات الجمركية ‏وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة ‏الغذائية المستوردة.