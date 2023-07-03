مصالح أردنيين تتعرض للنهب والتكسير في فرنسا

وطنا اليوم:أكدت رئيسة الجالية الأردنية في فرنسا سابقاً صفاء الحمايدة، الاثنين، أنه لم تسجل أي إصابات بين الجالية الأردنية في فرنسا جراء الاحتجاجات الحاصلة إثر مقتل الشاب نائل.

وأضافت، أن بعض عمليات النهب والتكسير تعرضت لها مصالح تعود لأردنيين بسبب الأحداث، لكنها ليست ممنهجة.

ولفتت إلى أن نوعية الأشخاص المتواجدين في فرنسا هي لعائلات حضرت لغايات الدراسة، وهم على درجة عالية من الوعي.

وحول مسار الأحداث قالت، إن العاصمة باريس هدأت نسبيا، خاصة عقب تشييع جثمان نائل، لكن يوجد حالة حذر وترقب لما ستؤول له الأحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

واستبعدت تعرض الجاليات العربية والإسلامية للمزيد من المضايقات في فرنسا خلال الفترة الحالية، وما حدث هي ممارسة فردية لا تعبر عن أفكار الفرنسيين بشكل عام.

تحذيرات وزارة الخارجية

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أهابت بالأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية الفرنسية، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الفرنسية.

ودعت الوزارة في بيان المواطنين لعدم التردد في الاتصال للاستفسار وطلب المساعدة من السفارة الأردنية في باريس على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة:

0033783849487 أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم:

00962795497777 والبريد الإلكتروني (op.ctr@fm.gov.jo )