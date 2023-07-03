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أمانة عمان تشارك في مؤتمر Med cop – طنجه في دورته الثالثة ممثلة لصوت الحكومات المحلية والمناطقية

منذ 3 ساعات
أمانة عمان تشارك في مؤتمر Med cop – طنجه في دورته الثالثة ممثلة لصوت الحكومات المحلية والمناطقية

وطنا اليوم – نيابة عن أمين عمان شاركت عضو مجلس أمانه عمان الكبرى السيدة رانيا الكوز في مؤتمر Med cop -طنجه في دورته الثالثة ممثلة لصوت الحكومات المحلية والمناطقية والذي شاركت فيه دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتحدثت الكوز خلال المؤتمر عن الإجراءات والمحاور التي عملت عليها أمانة عمان في خطتها التنفيذية التي تعمل على تحسين وتطوير المدينة حيث أنها أول مدينة عربية تطلق تقرير الاستعراض الطوعي المحلي الأول بهدف رصد التقدم وقياس تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتسريع في توطين هذه الأهداف وبناء خطط مبنية على الادله والبيانات و تعزيز الحوار الدولي مع مدن أخرى.

وقالت أنه تم اتباع منهجية ترتكز على الشموليه والتشاركيه حيث شارك في إعداد هذا التقرير أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والهيئات التابعة للأمم للأمم المتحدة و الاوساط الأكاديمية مع التأكيد على إدماج الفئات الهشة والنوع الاجتماعي كونهم الأكثر تأثرا في الأزمات والكوارث.


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