بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مع اصرار حكومة الخصاونة على تعديل قانون الجرائم الالكترونية هذا ما قاله المحامين

منذ ساعة واحدة
مع اصرار حكومة الخصاونة على تعديل قانون الجرائم الالكترونية هذا ما قاله المحامين

 

 

وطنا اليوم – قال المحامي والمستشار القانوني عمر العايد إن قانون الجرائم الإلكترونية مُرر في عام 2015 في غياب خطوات تشريعية كاملة وتم إقراره دستورياً بطريقة أو بأخرى، مضيفاً أن هناك تعديلات طرأت على القانون “أزعجت” الشارع الأردني لا سيما مستخدمي الانترنت ووجدوا ما “يسيء” بشكل أو بآخر إلى حرية التعبير عن الرأي،

 واشار لبرنامج ” واجه الحقيقة ” مساء الاحد إلى أن التعديل “أٌقحم” في الدورة الاستثنائية جاء بسبب طرح القانون للتعديل عدة مرات ثم سحبه وإعادة طرحه مرات عديدة، ووجدت الحكومة حاجة ملحة في هذا الوقت بعد جائحة كورونا ووقف العمل بقانون الدفاع.

وأشار العايد أن المادة الأبرز في القانون هي المادة رقم 11 ولا داعي لوجودها على الإطلاق، مبيناً أن القانون سحب في 2018 وتم طرحه بعدها بيمين حيث أسمته بعض الجهات بالالتفاف على التشريع،

بدوره قال قال أستاذ علم الجريمة الدكتور رائد العمارين إن قانون الجرائم الإلكترونية يضم أربعة قوانين منها قانون العقوبات ومنع الإرهاب والاتصالات وغيرها، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء “على تجريم وبعقوبات أكثر من تلك القوانين”.

وبين العمارين أن قانون العقوبات واضح وكذلك أركانه، موضحاً أن قانون الجرائم الإلكترونية لم يعالج هذه الأركان، مضيفاً أن هناك إرادة للتضييق على الصحافة والرأي العام، مشيراً إلى أن القانون فيه تجريم بشكل ملحوظ


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

22:10

الشرق الأوسط حققت 2.6 مليار دولار من مبيعات الساعات الفاخرة

21:59

خلال الـ 45 يوما القادمة.. انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة

20:50

عطيه يطالب بطرد سفير تل ابيب من عمان ردا على تصريحات مكتب نتنياهو

20:44

تعليمات معدلة لامتحان التوجيهي

20:32

السويد تدين حرق المصحف.. وتعتبره عملا معاديا للإسلام

20:26

اتحاد كرة القدم يزيد قيمة الدعم المالي للفئات العمرية لمختلف الدرجات

20:22

جيدكو في بوليفارد العبدلي

19:56

إغلاق طريق البارحة كفر جايز بإربد لصيانتها

19:52

اختراق حساب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

19:35

49 إشاعة في حزيران والاقتصادية تتصدّر مجدّدًا

19:24

نتنياهو عن الضفة الغربية : جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل

19:10

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

وفيات

شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة اللهوفيات الأربعاء 28-6-2023