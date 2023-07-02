تعليمات معدلة لامتحان التوجيهي

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لسنة 2023، تضمنت إلغاء مواد والاستعاضة عنها بأخرى.

وألغت التعليمات المعدلة نص الفقرة (د) من المادة (9) التي تنص على “من يحمل جواز سفر أردنيا أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى 3 سنوات دراسية بعد إنهائه بنجاح مرحلة التعليم الأساسي (أو ما يعادلها)” وتمت الاستعاضة عنها بـ “من يحمل جواز سفر أردنيا أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، وأمضى 3 سنوات دراسية بعد إنهائه الصف العاشر الأساسي (أو ما يعادله) بنجاح أو أنهى الصف العاشر الأساسي (أو ما يعادله) بنجاح شريطة ألا يقل عمره عن (21) عاما”.

وكذلك، ألغت التعليمات المعدلة نص الفقرة (ب) من المادة 10 التي تنص “أن يكون التقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروحا في برنامج الامتحان العام، ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج والكتب المدرسية، وتعتمد طبعات الكتب المدرسية المعتمدة للأعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية للامتحان العام لعام 2020، والامتحان التكميلي (علماً بأن إدارة المناهج والكتب المدرسية نشرت الطبعات المعتمدة المذكورة أعلاه لامتحان الثانوية العامة على موقعها الرسمي)، وأما بخصوص المباحث التخصصية الإجبارية والاختيارية لفرعي الإدارة المعلوماتية والصحي، فيتقدم الطلبة على المناهج التي درسوها سابقًا، باستثناء المباحث الآتية: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية حسب ما ورد بالدليل الإرشادي الخاص بالطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 ولغاية 2017)”.

وتمت الاستعاضة عن الفقرة أعلاه بـ “أن يكون التقدم للامتحان العام في أي مبحث مطروحا في برنامج الامتحان العام ولأي فرع من فروع المسار وفق المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية والكتب المدرسية المقرر استعمالها لتدريس الطلبة النظاميين”. بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية.

وألغت التعليمات الجديدة كذلك، نص الفقرة (أ) من المادة 15 التي تنص على “يسمح للمشترك أن يعيد مبحثًا أو أكثر لغاية رفع المجموع العام، وتحسب له العلامة الأعلى في أي مبحث أعاده، وفي حال إعادته يصدر له كشف علامات بالمجموع الجديد، وحصول المشترك على كشف العلامات الجديد لا يلغي كشف العلامات السابق أيًا كانت النتيجة”.

وتمت الاستعاضة عنها بـ “لغايات أحكام هذه الفقرة من هذه المادة تعني عبارة (مشترك رفع المجموع العام) المشترك الذي يتقدم بطلب اشتراك في الامتحان العام لغايات رفع المجموع العام وحقق وفقا لكشف العلامات علامة (50%) فأكثر من العلامة الكلية لكل مبحث من المباحث جميعها المطلوبة في المسار، ومعدل مئوي لا يقل عن (60%):

1- يسمح للمشترك أن يعيد مبحثا أو أكثر، وتحسب له العلامة الأعلى في أي مبحث أعاده، باستثناء مشترك رفع المجموع العام تحسب له العلامة الأحدث.

2- يصدر للمشترك ومشترك رفع المجموع العام كشف علامات بالمجموع العام الجديد، والحصول على كشف العلامات بالمجموع العام الجديد لا يلغي كشف العلامات بالمجموع العام السابق أيا كانت النتيجة”