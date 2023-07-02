إغلاق طريق البارحة كفر جايز بإربد لصيانتها

وطنا اليوم:أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الأحد، أنها ستغلق اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين الطريق بين منطقتي البارحة وكفرجايز المعروف باسم طريق” المزارع” لتنفيذ أعمال صيانة شاملة.

وقالت البلدية في بيان أن أعمال الصيانة ستشمل توسعة الطريق وإنشاء جزيرة وسطية، وتركيب أعمدة إنارة.

وأشارت إلى أنها وضعت لوحات إرشادية للطرق البديلة التي يمكن أن تسلكها المركبات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة