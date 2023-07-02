بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

منذ ساعة واحدة
تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء تعيين عدد من المتصرفين بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية، وهم، هاني الشورة، وعلي اللوزي، وزياد القطارنة، وعمر الزيود، ومالك خريسات، وفراس أبو الغنم، وباسم الدهامشة.
كما قرر المجلس تعيين المتصرفين التالية أسماؤهم بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد، وهم حمد الكرازنة، وحسن العدوان ، وعايض الشنون، ومحمد العون.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:56

إغلاق طريق البارحة كفر جايز بإربد لصيانتها

19:52

اختراق حساب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

19:35

49 إشاعة في حزيران والاقتصادية تتصدّر مجدّدًا

19:24

نتنياهو عن الضفة الغربية : جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل

19:05

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء – تفاصيل

18:38

صفحة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتعرض للاختراق

16:44

إرادة مـلكية بتعيين سفراء بالخارج – أسماء

16:33

قد يلتقي الاسد .. الصفدي يزور سوريا وتركيا

16:23

كوادر الأمن يستقبلون الحجاج بالحلويات والتمور

16:19

جسر الملك حسين يتعامل مع 69 ألف مسافر في عطلة العيد

16:15

مطالبات بإعادة مبلغ مشعر منى للحجاج الأردنيين وتعويضهم

16:11

شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني

وفيات

شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة اللهوفيات الأربعاء 28-6-2023