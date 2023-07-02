تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء تعيين عدد من المتصرفين بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية، وهم، هاني الشورة، وعلي اللوزي، وزياد القطارنة، وعمر الزيود، ومالك خريسات، وفراس أبو الغنم، وباسم الدهامشة.

كما قرر المجلس تعيين المتصرفين التالية أسماؤهم بوظيفة محافظ في وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد، وهم حمد الكرازنة، وحسن العدوان ، وعايض الشنون، ومحمد العون.