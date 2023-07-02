بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إرادة مـلكية بتعيين سفراء بالخارج – أسماء

منذ 4 ساعات
إرادة مـلكية بتعيين سفراء بالخارج – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن، تسمية عدد من السفراء للمملكة في الخارج.
وشملت الإرادة الملكية؛ تسمية السفير الأردني في النمسا، هيثم أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية جمهورية سلوفاكيا.
كما تم تسمية السفير الأردني في المكسيك، عدلي الخالدي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية كوستاريكا، وجمهورية هندوراس


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:56

إغلاق طريق البارحة كفر جايز بإربد لصيانتها

19:52

اختراق حساب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

19:35

49 إشاعة في حزيران والاقتصادية تتصدّر مجدّدًا

19:24

نتنياهو عن الضفة الغربية : جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل

19:10

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

19:05

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء – تفاصيل

18:38

صفحة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تتعرض للاختراق

16:33

قد يلتقي الاسد .. الصفدي يزور سوريا وتركيا

16:23

كوادر الأمن يستقبلون الحجاج بالحلويات والتمور

16:19

جسر الملك حسين يتعامل مع 69 ألف مسافر في عطلة العيد

16:15

مطالبات بإعادة مبلغ مشعر منى للحجاج الأردنيين وتعويضهم

16:11

شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني

وفيات

شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلمانيوفيات الأحد 2-7-2023وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة اللهوفيات الأربعاء 28-6-2023