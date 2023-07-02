إرادة مـلكية بتعيين سفراء بالخارج – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن، تسمية عدد من السفراء للمملكة في الخارج.

وشملت الإرادة الملكية؛ تسمية السفير الأردني في النمسا، هيثم أبو الفول، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية جمهورية سلوفاكيا.

كما تم تسمية السفير الأردني في المكسيك، عدلي الخالدي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للأردن في جمهورية كوستاريكا، وجمهورية هندوراس