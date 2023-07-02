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قد يلتقي الاسد .. الصفدي يزور سوريا وتركيا

منذ 4 ساعات
قد يلتقي الاسد .. الصفدي يزور سوريا وتركيا

وطنا اليوم:يغادر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يوم غد الاثنين إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة إلى دمشق يلتقي خلالها نظيره السوري فيصل المقداد.
ويبحث الصفدي خلال الزيارة الجهود العربية لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، ونتائج اجتماعي عمان والرياض، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وقد يلتقي الصفدي بالرئيس السوري بشار الأسد قبل مغادرته دمشق.
كما علم من مصدر دبلوماسي أن الصفدي سيتوجه من دمشق إلى تركيا للقاء نظيره التركي هاكان فيدان وتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
ويبحث الصفدي في تركيا العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود المبادرة الأردنية لايجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن وحدة اراضيها


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