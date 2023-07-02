كوادر الأمن يستقبلون الحجاج بالحلويات والتمور

وطنا اليوم:واصلت مديرية الأمن العام بجميع تشكيلاتها وبالتعاون والتنسيق مع ممثلي المؤسسات الوطنية في المراكز الحدودية، بتقديم خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتزامن مع استمرار وصول الحجاج الأردنيين وضيوف المملكة من الأشقاء العائدين لدولهم عبر المملكة.

وحرصت إدارة الإقامة والحدود في المراكز الحدودية، على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج وتوفير أعلى درجات التكامل في إنجاز المعاملات بأوقات قياسية.

كما استمرت مديرية الأمن العام بتقديم الخدمات الإنسانية من خلال مديرية الدفاع المدني التي عملت على تقديم الخدمات الاسعافية عند الضرورة .

وقامت فرق مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود في أداء الرسالة الأمنية المجتمعية، من خلال استقبال المسافرين، بالقهوة والتمور والحلويات، وتقديم التهاني لهم بأداء فريضة الحج والعودة الى اوطانهم سالمين ، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها.

وكان مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أوعز بتسخير الإمكانيات كافة للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمسافرين، ولضيوف الأردن من الدول الشقيقة