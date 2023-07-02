جسر الملك حسين يتعامل مع 69 ألف مسافر في عطلة العيد

وطنا اليوم:تعامل جسر الملك حسين خلال عطلة عيد الأضحى مع أكثر من 69 ألف مسافر، وفق دائرة الجمارك.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، إن عدد المسافرين القادمين إلى الأردن عبر جمرك جسر الملك حسين خلال عطلة عيد الأضحى بلغ 35160 مسافرا، بينما وصل عدد المسافرين المغادرين 34134 مسافرا.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه جرى التعامل مع عدد من المسافرين القادمين والمغادرين عبر مركز جمرك جابر للمدة نفسها، حيث تم دخول 7880 زائرا وغادر 15067 مسافرا إضافة إلى 4197 مركبة متنوعة